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Артикул 21409001
17 874 руб.
Отгрузка 25.01.2021
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Великолепные часы для яхтенного спорта. Легко регулируются, водонепроницаемы, удобно и стильно смотрятся на руке. Поддерживают все режимы флагманской модели, что предполагает гоночную функцию или индивидуальную регулировку по громкости, будильнику и расположению значений на циферблате. Отличная модель для яхтсмена.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
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CLEAR START™ RACE TIMER
- Ø 65 mm
- Размер цифр 16 мм
- Шарнирное соединение обеспечивает горизонтальную и вертикальную установку
- Гибкий ремень длиной 30 мм позволяет носить на руке, поясе или крепить на мачту
- Крупная панель управления и кнопка пуска
- Вес: 92 грамм
- Функции Clear Start
- Несколько возможностей пуска -: 5, 4, 1, 0, ISAF гоночный и персональный
- Функция синхронизации и автоматической коррекции отсчёта
- Прямой и обратный отсчёт
- Отдельный дисплей для гоночной версии
- Водонепроницаемый до 5 атмосфер (50 метров)
- Время (часы/минуты/секунды) отображаются на дисплее в режиме 12/24 часов
- Дата (месяц/день или день/месяц) -
- Будильник
- Секундомер
- Подсветка
- Возможность экономии батареи
- Противоударный
Лучшие морские часы в мире стали ещё совершеннее. Часы Clear Start ™ и таймеры Ronstan серии 2015 года получили новый дизайн и функции. Корпус снабжён крупными кнопками и широким дисплеем для морского и океанского плавания. При разработке учтено мнение лучших спортсменов. Часы Clear Start ™ и таймеры Ronstan составляют стандарт в данной нише на годы вперёд.
Характеристики
Тип Часы RONSTAN
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