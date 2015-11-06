17 874 руб. Отгрузка 25.01.2021

- + в корзину В корзине ЗАПРОСИТЬ СЧЕТ

Великолепные часы для яхтенного спорта. Легко регулируются, водонепроницаемы, удобно и стильно смотрятся на руке. Поддерживают все режимы флагманской модели, что предполагает гоночную функцию или индивидуальную регулировку по громкости, будильнику и расположению значений на циферблате. Отличная модель для яхтсмена.